В Доме архитектора прошел круглый стол о проблемах советского наследия

Круглый стол «Советское наследие. Городские районы 20-50 годов — проблемы сохранения и переосмысления» провели Институт Урбанистики и НО Союза архитекторов РФ.
Круглый стол прошел в рамках двух проектов:
- «Караваиха. От уникальности территории к созданию архитектурной концепции»
- фестиваля «Архнаследие» Союза архитекторов РФ
Приглашенные эксперты, историки архитекторы, урбанисты обсуждали возможности сохранения памяти об индустриальном развитии города, редевелопмента территорий бывших рабочих посёлков и комплексного развития территорий с сохранением их индивидуальности.
«Мы стараемся сохранять целостные ансамбли советской застройки, например, как в Заволжье, Дзержинске, Выксе. В таком районе, как Караваиха, планировочная структура складывалась спонтанно. Здесь можно сохранять отдельные объекты, аллейную посадку», — отмечает Игорь Петров из управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Кроме того, эксперты затронули вопросы ценности многослойности городской среды и необходимости ее поддерживать за счет элементов будущей архитектуры, а также важность сохранения социальных связей в исторических районах как одной из базовых ценностей развития города.
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Фото: архив организаторов
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