В Доме архитектора прошел круглый стол о проблемах советского наследия

Круглый стол прошел в рамках двух проектов:

«Караваиха. От уникальности территории к созданию архитектурной концепции»

фестиваля «Архнаследие» Союза архитекторов РФ

Приглашенные эксперты, историки архитекторы, урбанисты обсуждали возможности сохранения памяти об индустриальном развитии города, редевелопмента территорий бывших рабочих посёлков и комплексного развития территорий с сохранением их индивидуальности.

«Мы стараемся сохранять целостные ансамбли советской застройки, например, как в Заволжье, Дзержинске, Выксе. В таком районе, как Караваиха, планировочная структура складывалась спонтанно. Здесь можно сохранять отдельные объекты, аллейную посадку», — отмечает Игорь Петров из управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Кроме того, эксперты затронули вопросы ценности многослойности городской среды и необходимости ее поддерживать за счет элементов будущей архитектуры, а также важность сохранения социальных связей в исторических районах как одной из базовых ценностей развития города.





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Фото: архив организаторов