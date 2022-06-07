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В Доме архитектора прошел круглый стол о проблемах советского наследия

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Круглый стол «Советское наследие. Городские районы 20-50 годов — проблемы сохранения и переосмысления» провели Институт Урбанистики и НО Союза архитекторов РФ.

 

Круглый стол прошел в рамках двух проектов:

  • «Караваиха. От уникальности территории к созданию архитектурной концепции»
  • фестиваля «Архнаследие» Союза архитекторов РФ

Приглашенные эксперты, историки архитекторы, урбанисты обсуждали возможности сохранения памяти об индустриальном развитии города, редевелопмента территорий бывших рабочих посёлков и комплексного развития территорий с сохранением их индивидуальности.

«Мы стараемся сохранять целостные ансамбли советской застройки, например, как в Заволжье, Дзержинске, Выксе. В таком районе, как Караваиха, планировочная структура складывалась спонтанно. Здесь можно сохранять отдельные объекты, аллейную посадку», — отмечает Игорь Петров из управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Кроме того, эксперты затронули вопросы ценности многослойности городской среды и необходимости ее поддерживать за счет элементов будущей архитектуры, а также важность сохранения социальных связей в исторических районах как одной из базовых ценностей развития города.


 

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Фото: архив организаторов

 

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