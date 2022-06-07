В Нижний Новгород придет потепление до +29(!) градусов

Во вторник, 7 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью до +10, а днем температура воздуха поднимется до отметки в 19. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду.

8 июня, в среду, в городе будет малооблачно, ночью до +9, а днем +22. Ветер придет с северо-запада, а его порывы достигнут 9 метров в секунду.

К концу недели в регионе потеплеет, а в выходные,11 и 12 июня, синоптики обещают жаркую и ясную погоду. Ночью температура воздуха составит +19, а днем потеплеет до +29.

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Фото: pexels