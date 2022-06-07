18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижний Новгород придет потепление до +29(!) градусов

Поделиться:

К концу недели в Нижегородской области ожидается потепление до +29 градусов. Так, в будние дни воздух прогреется до +24 градусов, а в выходные столбики термометров покажут +29.

 

Во вторник, 7 июня, в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью до +10, а днем температура воздуха поднимется до отметки в 19. Ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 метров в секунду.

8 июня, в среду, в городе будет малооблачно, ночью до +9, а днем +22. Ветер придет с северо-запада, а его порывы достигнут 9 метров в секунду.

К концу недели в регионе потеплеет, а в выходные,11 и 12 июня, синоптики обещают жаркую и ясную погоду. Ночью температура воздуха составит +19, а днем потеплеет до +29.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: