Нижегородцы опробуют виртуальные социальные карты

В Нижнем Новгороде запустят виртуальные карты для получения мер социальной поддержки. Нижегородцам–льготникам не нужно будет показывать документ, подтверждающий право на льготу. Запустить проект в тестовом режиме планируют осенью 2022 года. В полном объеме проект заработает через два месяца после успешного тестирования.
Так, с помощью только одной цифровой карты, пользователи смогут получать льготные услуги. Проверка назначенных льгот будет проходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения и региональные реестры льготников.
«Сейчас льготная категория граждан должна предъявлять документ, подтверждающий право на льготу при оплате проезда. При наличии виртуальной карты дополнительных документов не потребуется. Те же принципы будут действовать и при оплате питания в школах», — рассказывает Глеб Никитин.
На выбранном городском общественным транспорте в период до 1 декабря организуют тестирование оборудования.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: pexels
Комментарии (0)