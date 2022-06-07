Нижегородцы опробуют виртуальные социальные карты

Так, с помощью только одной цифровой карты, пользователи смогут получать льготные услуги. Проверка назначенных льгот будет проходить через Единую государственную информационную систему социального обеспечения и региональные реестры льготников.

«Сейчас льготная категория граждан должна предъявлять документ, подтверждающий право на льготу при оплате проезда. При наличии виртуальной карты дополнительных документов не потребуется. Те же принципы будут действовать и при оплате питания в школах», — рассказывает Глеб Никитин.

На выбранном городском общественным транспорте в период до 1 декабря организуют тестирование оборудования.





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Фото: pexels