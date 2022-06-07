На Нижневолжской набережной откроется ярмарка

Ярмарка народных промыслов будет работать на территории Нижневолжской набережной до конца июля ежедневно. Она открыта с 10:00 до 20:00 часов. 20 домиков разместятся рядом с туристско-информационным центром.

Напомним, в Нижний Новгород вернулось тепло! А значит, пора вставать на самокаты и бороздить набережные и парки. Редакция «НН.Собака.ru» подобрала маршруты, где можно комфортно и безопасно передвигаться на популярном двухколесном транспорте.







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Фото: pexels