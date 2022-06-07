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Путеводитель к 800-летию Нижнего признан лучшим в России

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К юбилею приволжской столицы был создан путеводитель по Нижнему Новгороду. Он признан лучшим в профессиональном туристском конкурсе «Лучшая туристская карта, путеводитель и SMART-приложение по России — 2021».

 

Нижегородский путеводитель признан лучшим в номинации «Туристский путеводитель по территории». Он сообщает нижегородцам и туристам полезную информацию: расписание общественного транспорта, чек-листы для любителей активного отдыха и гастротуров, карту нижегородского стрит-арта. Кроме того, в путеводитель вошли событийный календарь на 2021 год и QR-коды на аудиогиды.

Также, победителем в номинации «Туристское SMART-приложение» стал чат-бот для туристов «Экскурсия в трамвае». Разработка чат-бота входит в общую концепцию развития цифровой туристической инфраструктуры.

Кроме того, путеводитель и экскурсии с чат-ботом будут интересны и полезны не только туристам, но и нижегородцам, желающим глубже погрузится в историю своего города.

«Хороший путеводитель – это не просто справочник, это версия города, рассказанная его авторами. Создатели путеводителя к 800-летию города постарались передать самый дух Нижнего, его настроение и атмосферу. А благодаря разработчикам бота, устроить себе индивидуальную трамвайную экскурсию может любой желающий», — отметили в департаменте.


 

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