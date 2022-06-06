Официальный сайт создали для нижегородских пакгаузов на Стрелке

Напомним, в июне этого года Пакгаузы на Стрелке открылись для зрителей. Там появились концертный и выставочный залы.

Концертный зал в Пакгаузах создавался внутри отреставрированного памятника истории. За особенное звучание в зале отвечала компания «Акустик Групп» со стажем работы в 20 лет. Время реверберации звука в концертном зале в пакгаузе — две секунды. Театральное эхо плавно спадает за счет конструкций, благодаря этому создается особенный звук в концертном зале.

Концертный зал оснащен театрально-технологическим комплексом оборудования, включающим в себя системы сценического освещения, аудио- и проекционное оборудование. Вместимость зала — 426 мест.

Оснащение выставочного зала соответствует высочайшим стандартам, предъявляемым к музейным пространствам для проведения выставок различного уровня.







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