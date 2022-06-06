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Нижегородская программа «Реставрация 800» получила гран-при Всероссийского фестиваля

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Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» вручил гран-при программе «Реставрация 800». Ее реализовали в прошлом юбилейном году. Всего в городе преобразовали около 100 объектов: в их числе Нижегородский кремль. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

 

автор фото — Никита Духник

 

Проект завоевал награду в номинации «Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия». К 800-летию преобразилось около 100 объектов.

По словам губернатора, такой масштабной работы по сохранению культурного наследия в Нижнем Новгороде еще не было.

«Жители получили современные пространства. Жемчужина реставрации — Нижегородский кремль. Программа реализована благодаря большому количеству профессионалов — от проектировщиков, реставраторов и строителей до культурного сообщества и меценатов», — отметил губернатор.


 

 

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