В Нижнем Новгороде умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов

Областью научных интересов легендарного специалиста были радиофизика, микроволновая электроника, гидрофизика и нелинейная динамика. Среди его наград — два ордена Ленина, три Государственные премии СССР и орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Андрей Викторович Гапонов-Грехов сыграл огромную роль в развитии отечественной науки. Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить», — отмечает губернатор региона Глеб Никтин.

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