«Заповедные кварталы» презентуют новую обзорную экскурсию «Люди, создавшие Нижний». Расскажут о героях, которые прославляли Нижний Новгорода в разное время.
Маршрут проложат по знаковым улицам города: от Кремля до квартала церкви Трех Святителей, где всех участников угостят чаем из самовара.
Гид Антон Шапк расскажет о жизни, достижениях и личных потрясениях горожан. Список имен не ограничится всеми известными — Кулибиным, Мининым и Горьким.
Первая прогулка «Люди, создавшие Нижний» сегодня, 3 июня. Для участия необходима регистрация.
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Фото: Нижний800
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