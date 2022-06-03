«Заповедные кварталы» презентуют новую обзорную экскурсию

Маршрут проложат по знаковым улицам города: от Кремля до квартала церкви Трех Святителей, где всех участников угостят чаем из самовара.

Гид Антон Шапк расскажет о жизни, достижениях и личных потрясениях горожан. Список имен не ограничится всеми известными — Кулибиным, Мининым и Горьким.

Первая прогулка «Люди, создавшие Нижний» сегодня, 3 июня. Для участия необходима регистрация.

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Фото: Нижний800