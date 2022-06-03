Нижний Новгород признан столицей детского туризма

В этом году за звание столицы детского туризма боролись 19 городов. В финал вышли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тула, Великий Новгород, Муром и Рыбинск.

«В прошлом году такой «столицей» стал Волгоград. Там был создан первый детский совет по туризму. В этом году я рада объявить новую столицу — Нижний Новгород. Теперь Нижний — не только столица Приволжья, стрит-арта, самых красивых закатов на Волге, но и столица детского туризма», — сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Нижегородская область сейчас готова принимать детские туристические группы. Более 15 туроператоров работает именно на рынке детского туризма. Уже разработано 42 маршрута, а в городе и области находится 836 объектов для показа.

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Фото: Нижний800