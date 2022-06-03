На ЦИПРе представили «Цифробанк»

«Цифробанк» — это проект-база эффективных кейсов, где собраны реальные примеры и опыт внедрения лучших цифровых решений.

Каждая карточка проекта содержит подробное описание, условия реализации, опыт внедрения, сроки, а также предполагаемую стоимость проекта. Удобный поиск по категориям и отраслям поможет найти максимально подходящий кейс, изучить детали, задать вопросы разработчику решения и узнать подробнее, как внедрить кейс в своем регионе.

«Проект создан для того, чтобы лучшие отечественные цифровые практики реализовывались на уровне регионов России и в странах СНГ. В технологической базе уже более 460 кейсов, мы продолжаем собирать лучший опыт, для оперативного внедрения и использования в регионах, ускорения темпов цифровой трансформации», — отмечает замдиректора по регионам АНО «Цифровая экономика» Сергей Черемисин.

Чтобы подать заявку на включение в «Цифробанк», необходимо воспользоваться формой обратной связи на странице.

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Фото: архив организаторов