Стало известно, когда запустят фуникулер в Нижегородском кремле

Фуникулер, который свяжет площадь Минина и улицу Рождественскую, планировали открыть к 800-летию Нижнего Новгорода. Но при проведении работ понадобилось дополнительное укрепление фундамента стены и башен. Сроки сдачи сдвинули.

Сейчас горожане интересуются, когда уже начнет работать фуникулер.

«Очень надеюсь, что этим летом», — написал Глеб Никитин.

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Фото: Александр Воложанин