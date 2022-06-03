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Стало известно, когда запустят фуникулер в Нижегородском кремле

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Этим летом планируют запустить фуникулер в Нижегородском кремле. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на своей странице «ВКонтакте».

 

Фуникулер, который свяжет площадь Минина и улицу Рождественскую, планировали открыть к 800-летию Нижнего Новгорода. Но при проведении работ понадобилось дополнительное укрепление фундамента стены и башен. Сроки сдачи сдвинули.

Сейчас горожане интересуются, когда уже начнет работать фуникулер.

«Очень надеюсь, что этим летом», — написал Глеб Никитин.

 

 

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Фото: Александр Воложанин

 

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