Стало известно, когда запустят фуникулер в Нижегородском кремле

Этим летом планируют запустить фуникулер в Нижегородском кремле. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на своей странице «ВКонтакте».
Фуникулер, который свяжет площадь Минина и улицу Рождественскую, планировали открыть к 800-летию Нижнего Новгорода. Но при проведении работ понадобилось дополнительное укрепление фундамента стены и башен. Сроки сдачи сдвинули.
Сейчас горожане интересуются, когда уже начнет работать фуникулер.
«Очень надеюсь, что этим летом», — написал Глеб Никитин.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Александр Воложанин
Комментарии (0)