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Стало известно, когда пройдет X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде

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Заплыв X-WATERS Volga 2022 пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

 

Участники заплыва смогут выбрать дистанцию в 1,3 или 5 километров. Самая короткая начнется на песчаном пляже на полуострове Мочальный. Спортсмены, выбравшие дистанцию в 3 километра, стартуют с пляжа на левом берегу Волги. Желающие проплыть 5 километров начнут с правого берега. Все участники заплыва финишируют на набережной возле катера «Герой».

«Река каждый год и каждый день — разная, участники каждого года плыли в абсолютно разных Волгах. Какой она будет в 2022-м — предсказать невозможно», — рассказывает команда проекта.




 

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Фото: сайт проекта

 

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