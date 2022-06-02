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Какое лето ждет нижегородцев в этом году? Рассказываем

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В столице Приволжья наступило календарное лето. А что с погодой? Начальник отдела метеопрогнозов Верхневолжского УГМС Ольга Мокеев дала предварительный прогноз на три месяца.

 

Так, в первой половине июня температура воздуха днем будет стремиться к +25 градусам, по ночам ожидается до +15. Возможны кратковременные грозовые ливни и даже град!

Отмечается, что летом температура воздуха и режим осадков будут близки к средним многолетним значениям. Днем ожидается от +19 до +26 градусов. Больше всего дней с 30-градусной жарой будет в июле. Вторжение холодного воздуха ожидаются в июне и второй половине августа.



 

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Фото: pexels

 

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