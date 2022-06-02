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Стало известно, когда откроется выставочный зал в Пакгаузах

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Новый выставочный зал в одном из Пакгаузов откроется 4 июня экспозицией «Точка сборки». Ключевая тема выставки — Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года. Кураторами она рассматривается как точка отсчета для сегодняшних технологий.

 

В мультимедийной инсталляции художники переосмысливают архивные выставочные фотографии с помощью нейросетей.

Среди подлинных артефактов: рельсы электрической железной дороги — первой общественной транспортной сети, и подлинный билет на фуникулер. Кроме того, у посетителей будет возможность послушать запись арии Сусанина в исполнении Федора Шаляпина.

Цифровые копии фотографий выставки 1896 года, иллюстрации научных лекций, наглядная инфографика об истории трансформаций пакгауза и даже настоящая мини-теплица — все это будет доступно нижегородцам.

Кроме того, посетители смогут посмотреть на уникальные видео- и фотоматериалы о художественных перформансах, которые проводили на Стрелке в 2010-е годы.

Выставка открыта до 3 июля. Режим работы: вторник — воскресенье 12:00—21:00, понедельник — выходной. Вход бесплатный.

 

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