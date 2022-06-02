В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Архитектурное наследие»

Со 2 по 4 июня в столице Приволжья пройдет V Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Основными площадками для проведения форума станут — Дом губернатора, Арсенал и Дом архитектора.
Главной темой форума этого года станет — «Комплексное развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды».
В программе фестиваля: научно-практические конференции, презентации, круглые столы, панельные дискуссии, лекции, дискуссии, научно-методические семинары, мастер-классы и междисциплинарный практикум.
События будут доступны всем желающим по предварительной регистрации на сайте.
Кроме того, в рамках события со 2 по 4 июня в Доме архитектора пройдет выставка «Мастера Псковского возрождения», посвященная псковскому архитектору и реставратору Смирнову. Вход свободный.
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Фото: Нижний800
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