В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Архитектурное наследие»

Главной темой форума этого года станет — «Комплексное развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды».

В программе фестиваля: научно-практические конференции, презентации, круглые столы, панельные дискуссии, лекции, дискуссии, научно-методические семинары, мастер-классы и междисциплинарный практикум.

События будут доступны всем желающим по предварительной регистрации на сайте.

Кроме того, в рамках события со 2 по 4 июня в Доме архитектора пройдет выставка «Мастера Псковского возрождения», посвященная псковскому архитектору и реставратору Смирнову. Вход свободный.

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Фото: Нижний800