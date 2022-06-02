На Гребном канале открыли скалодром со скейт-парком

Физкультурно-оздоровительный комплекс со скалодромом и скейт-парком открылся на Гребном канале. Центр создали на базе старого эллинга, который долгое время не использовался.
Концепцию пространства разработало архитектурное бюро «ГОРА». Команда проекта заменила кровлю, сэндвич-панели, а также смонтировала оборудование уличного скалодрома. Внутри находятся скейт-парк с трибунами, игровая площадка и тренажеры.
«Брошенный эллинг не использовался по назначению, портил вид и представлял опасность. Предложения были разные, в том числе отдать участок под коммерческое использование. Но в рамках программы обновления Гребного канала решили сделать полноценный спортивный объект.», — отмечает губернатор.
Так, новый комплекс стал первым специализированным крытым объектом, где круглогодично можно заниматься баскетболом 3х3.
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Фото: архив пресс-служб
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