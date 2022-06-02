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Итоги первого дня ЦИПР: презентация спутниковой платформы, образовательной метавселенной и подписание соглашений

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В Нижнем Новгороде завершен первый день международной конференции ЦИПР-2022. 1 июня было подписано восемь важных соглашений, продемонстрирован первый российский KVM-коммутатор, представлена первая в России образовательная метавселенная и многое другое. Рассказываем подробнее.

 

Деловую программу первого дня ЦИПР-2022 посвятили этическому измерению технологий и устойчивому будущему. Спикеры обсудили цифровизацию, метавселенные, экспорт российских ИКТ, влияние блокчейн-технологий на арт-рынок, цифровой театр и fashion tech.

Кроме того, компании представили разработки и решения:

  • Sitronics Group продемонстрировала спутниковую платформу «Паллада».
  • Центр искусственного интеллекта «Горький» представили прототип первой в России образовательной метавселенной «НЕЙМАРК.MetaVerse».
  • Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил первый российский KVM-коммутатор для управления десятком компьютеров с одного рабочего места.
  • «Сбер» представил приоритетные цифровые проекты на ЦИПР-2022.
  • Группа «Россети» представила платформу технологического управления, которая внедряется в сетевом комплексе в рамках построения единой архитектуры группы.
  • RTVI заявил о создании собственного представительства в метавселенной.
  • Группа компаний ЦРТ объявила о создании виртуального голосового ассистента для единой региональной информационно-справочной службы «122».

Какие важные соглашения для региона были подписаны:

  • Сбер и Правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве и дальнейшем развитии цифровых сервисов.
  • МегаФон и ННГАСУ договорились о совместном развитии научно-исследовательской деятельности в области разработки цифровых решений на предприятиях городского хозяйства.

 

 

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