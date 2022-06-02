Итоги первого дня ЦИПР: презентация спутниковой платформы, образовательной метавселенной и подписание соглашений

Деловую программу первого дня ЦИПР-2022 посвятили этическому измерению технологий и устойчивому будущему. Спикеры обсудили цифровизацию, метавселенные, экспорт российских ИКТ, влияние блокчейн-технологий на арт-рынок, цифровой театр и fashion tech.

Кроме того, компании представили разработки и решения:

Sitronics Group продемонстрировала спутниковую платформу «Паллада».

Центр искусственного интеллекта «Горький» представили прототип первой в России образовательной метавселенной «НЕЙМАРК.MetaVerse».

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил первый российский KVM-коммутатор для управления десятком компьютеров с одного рабочего места.

«Сбер» представил приоритетные цифровые проекты на ЦИПР-2022.

Группа «Россети» представила платформу технологического управления, которая внедряется в сетевом комплексе в рамках построения единой архитектуры группы.

RTVI заявил о создании собственного представительства в метавселенной.

Группа компаний ЦРТ объявила о создании виртуального голосового ассистента для единой региональной информационно-справочной службы «122».

Какие важные соглашения для региона были подписаны:

Сбер и Правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве и дальнейшем развитии цифровых сервисов.

МегаФон и ННГАСУ договорились о совместном развитии научно-исследовательской деятельности в области разработки цифровых решений на предприятиях городского хозяйства.

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