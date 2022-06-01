Нижний Новгород в топе городов России для летнего отдыха с детьми

Нижний Новгород вошел в десятку популярных городов России для летнего отдыха с детьми. Список популярных направлений опубликовал сервис Tvil.ru, основываясь на данных бронирования жилья туристами с 1 июня по 31 августа.
Так, первое место завоевывает город Сочи, вторым по популярности городом признан — Санкт-Петербург, а тройку лидеров замыкает Евпатория.
Нижний Новгорода — на 10 месте. По данным сервиса, в среднем отдыхающие бронируют жилье на три дня и тратят на проживание около 3514 рублей в сутки.
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Фото: Нижний800
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