Нижний Новгород в топе городов России для летнего отдыха с детьми

Так, первое место завоевывает город Сочи, вторым по популярности городом признан — Санкт-Петербург, а тройку лидеров замыкает Евпатория.

Нижний Новгорода — на 10 месте. По данным сервиса, в среднем отдыхающие бронируют жилье на три дня и тратят на проживание около 3514 рублей в сутки.







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Фото: Нижний800