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Нижегородское выставочное пространство студия «Тихая» открылось в новом здании

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Студия «Тихая» представляет собой галерею и художественную мастерскую, в которой работают художники-резиденты. Среди них: команда «Той», Лена Лисица, Андрей Оленев, Яков Хорев, основатель студии — Артем Филатов и другие.

 

В каком формате можно посетить студию сейчас?

  • можно стать участником проекта Playground от Якова Хорева. Он представил архив из 300 графических работ и подготовил программу мастер-классов.
  • посетить обзорную экскурсию по пространству. Прогулки по студии проводятся каждую неделю по четвергам и субботам.

Посетить пространство по предварительной регистрации можно по адресу: улица Ульянова, 4в.


 

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Фото: студия «Тихая»

 

 

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