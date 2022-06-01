Нижегородское выставочное пространство студия «Тихая» открылось в новом здании

В каком формате можно посетить студию сейчас?

можно стать участником проекта Playground от Якова Хорева. Он представил архив из 300 графических работ и подготовил программу мастер-классов.

посетить обзорную экскурсию по пространству. Прогулки по студии проводятся каждую неделю по четвергам и субботам.

Посетить пространство по предварительной регистрации можно по адресу: улица Ульянова, 4в.





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Фото: студия «Тихая»