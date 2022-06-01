Нижегородское выставочное пространство студия «Тихая» открылось в новом здании

Студия «Тихая» представляет собой галерею и художественную мастерскую, в которой работают художники-резиденты. Среди них: команда «Той», Лена Лисица, Андрей Оленев, Яков Хорев, основатель студии — Артем Филатов и другие.
В каком формате можно посетить студию сейчас?
- можно стать участником проекта Playground от Якова Хорева. Он представил архив из 300 графических работ и подготовил программу мастер-классов.
- посетить обзорную экскурсию по пространству. Прогулки по студии проводятся каждую неделю по четвергам и субботам.
Посетить пространство по предварительной регистрации можно по адресу: улица Ульянова, 4в.
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Фото: студия «Тихая»
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