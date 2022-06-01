Константин Ивлев проведет гастрофестиваль в парке «Швейцария»

В августе в парке «Швейцария» откроется гастрономический фестиваль «Да, шеф!». Даты проведения утвердил шеф-повар Константин Ивлев — это 6 и 7 августа.
Известные повара проведут кулинарные мастер-классы, будет организована ярмарка локальных продуктов, а все нижегородцы смогут помочь в приготовлении гигантского объёма свекольника — блюдо будет претендовать на внесение в Книгу рекордов России.
Подробную программу и расписание мероприятий можно узнать здесь. Вход на фестиваль будет свободным.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сайт проекта
Комментарии (0)