Константин Ивлев проведет гастрофестиваль в парке «Швейцария»

Известные повара проведут кулинарные мастер-классы, будет организована ярмарка локальных продуктов, а все нижегородцы смогут помочь в приготовлении гигантского объёма свекольника — блюдо будет претендовать на внесение в Книгу рекордов России.

Подробную программу и расписание мероприятий можно узнать здесь. Вход на фестиваль будет свободным.







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Фото: сайт проекта