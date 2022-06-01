В Нижнем Новгороде стартовал пляжный сезон

1 июня столица Приволжья открыла пляжный сезон. 14 пляжей и четыре зоны отдыха подготовлены: все объекты приняты комиссией. Озера и реки обследовали водолазы, а экспертиза показала, что состояние воды и почвы на пляжах соответствует нормам.
«Все пляжи и зоны отдыха оборудованы лежаками, раздевалками, постами спасателей, контейнерами для мусора, стационарными туалетами или передвижными модулями», — рассказали в нижегородском департаменте благоустройства.
Кроме того, сейчас проводятся работы по благоустройству еще одной пляжной зоны — на озере Сортировочном в Березовой роще. Работы планируется завершить до 15 июля, после чего пляж также будет открыт.
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Фото: pexels
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