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В Нижнем Новгороде откроется конференция «ЦИПР»

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На Нижегородской ярмарке пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) с 1 по 3 июня. Центральное темой деловой программы станет развитие отечественного ПО.

 

«ЦИПР» объединит в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где разработки представят и нижегородские компании. В первый день конференции, 1 июня, правительство Нижегородской области и ПАО «Сбербанк» подпишут соглашения о сотрудничестве по развитию проекта «Карта жителя».

Кроме того, в дни конференции на территории ярмарки пройдут киберспортивный матч и хакатон по искусственному интеллекту.

«Для проведения такого мероприятия, как «ЦИПР», отлично подходит нижегородская площадка. ИТ-кластер региона — один из сильнейших в России, в планах у главы региона много новых проектов. Нам важно, чтобы сфера высоких технологий двигала вперед экономику региона», — отмечает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



 

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Фото: cipr.ru

 

 

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