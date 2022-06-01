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Опубликованы итоги голосования за объекты для благоустройства в Нижнем Новгороде

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Завершилось голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Опубликованы предварительные результаты. Нижегородцы определились с территориями, которые хотели бы благоустроить в 2023 году.

 

За объекты благоустройства в регионе проголосовали более 96 тысяч человек. В Нижнем Новгороде лидерами стали:

  • участок от улицы Янки Купалы до дома 60 по улице Лескова — Автозаводский район
  • сквер на улице Гороховецкой у памятника железнодорожникам — Канавинский район
  • сквер на проспекте Ленина, 28 — Ленинский район
  • сквер на площади Героев — Московский район
  • парк имени Кулибина — Нижегородский район
  • прибрежная зона Оки в районе завода «НИТЕЛ» — Приокский район
  • сквер на улице Коминтерна, 250 — Сормовский район

Кроме того, в Нижегородской области в Арзамасе больше всего голосов набрал детский городок на улице Мира, в Кстове — пешеходная зона на проспекте Победы, а в Дзержинске — территория Святого озера.

В регионе рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Так, региональный опыт лежит в основе аналогичной федеральной платформы.



 

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 

 

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