Опубликованы итоги голосования за объекты для благоустройства в Нижнем Новгороде

Завершилось голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Опубликованы предварительные результаты. Нижегородцы определились с территориями, которые хотели бы благоустроить в 2023 году.
За объекты благоустройства в регионе проголосовали более 96 тысяч человек. В Нижнем Новгороде лидерами стали:
- участок от улицы Янки Купалы до дома 60 по улице Лескова — Автозаводский район
- сквер на улице Гороховецкой у памятника железнодорожникам — Канавинский район
- сквер на проспекте Ленина, 28 — Ленинский район
- сквер на площади Героев — Московский район
- парк имени Кулибина — Нижегородский район
- прибрежная зона Оки в районе завода «НИТЕЛ» — Приокский район
- сквер на улице Коминтерна, 250 — Сормовский район
Кроме того, в Нижегородской области в Арзамасе больше всего голосов набрал детский городок на улице Мира, в Кстове — пешеходная зона на проспекте Победы, а в Дзержинске — территория Святого озера.
В регионе рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Так, региональный опыт лежит в основе аналогичной федеральной платформы.
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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