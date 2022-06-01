Опубликованы итоги голосования за объекты для благоустройства в Нижнем Новгороде

За объекты благоустройства в регионе проголосовали более 96 тысяч человек. В Нижнем Новгороде лидерами стали:

участок от улицы Янки Купалы до дома 60 по улице Лескова — Автозаводский район

сквер на улице Гороховецкой у памятника железнодорожникам — Канавинский район

сквер на проспекте Ленина, 28 — Ленинский район

сквер на площади Героев — Московский район

парк имени Кулибина — Нижегородский район

прибрежная зона Оки в районе завода «НИТЕЛ» — Приокский район

сквер на улице Коминтерна, 250 — Сормовский район

Кроме того, в Нижегородской области в Арзамасе больше всего голосов набрал детский городок на улице Мира, в Кстове — пешеходная зона на проспекте Победы, а в Дзержинске — территория Святого озера.

В регионе рейтинговое голосование проходит ежегодно с 2019 года. Так, региональный опыт лежит в основе аналогичной федеральной платформы.







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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области