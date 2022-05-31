Из Нижнего Новгорода запускают «Валдаи» в Марий Эл

Сейчас суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» ходят из Нижнего Новгорода в Городец, Макарьево, Чкаловск, Чебоксары, Юрьевец, а также выполняют прогулочные маршруты до Шуховской башни и вдоль береговой зоны Нижнего Новгорода.

«Каждый год количество маршрутов «Валдаев» увеличивается. Это не только позволяет привлекать новых туристов, но и даёт возможность развития для промышленников. Речные перевозки обязательно должны развиваться и помогать нам в укреплении связей между регионами», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В будущем планируется запускать рейсы по пятницам, а также — при наличии свободных судов — в праздничные дни.

Узнать расписание и приобрести билеты можно на сайте.





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Фото: Нижний800