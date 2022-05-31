Intervals Teaser представит инсталляцию Nebula от компании Hello I/O

В среду, 1 июня, международная компания Hello I/O представит космическую инсталляцию Nebula в Нижнем Новгороде. Проект представят в рамках Intervals Teaser — пролог к фестивалю медиаискусства Intervals-2022.
Авторы проекта представят космическое пространство — Nebula. Посетители смогут взаимодействовать с медиаизображением, притягивая или отталкивая частицы. Кроме того, интерактивную инсталляцию дополнит аудио от музыканта Марии Теряевой.
Увидеть интерактивную инсталляцию можно будет с по 5 июня. Вход свободный.
Intervals Teaser станет вступлением к Intervals-2022, который пройдет с 26 по 28 августа. Организаторы готовят особенную программу с акцентом на обновленные городские локации.
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Фото: Нижний800
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