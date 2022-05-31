В НГХМ презентуют авторский проект «Сказочное чудо бытия»

На выставке «Сказочное чудо бытия» представят работы Юрия Приданова и Максима Приданова, рисунки победителей творческой фестивальной программы «Новые сказки старого города». Кроме того, в экспозицию войдут работы художников из Нью-Дели (Индия), созданные специально для выставки. Творческая группа индийских художников выступила в роли жюри фестивальных программ, проходивших в рамках арт-проекта в НГХМ в 2021-2022 годах.

В этот раз гостями проекта станут нижегородские художники Наталия Панкова и Галина Каковкина. Обе представляют творческое объединение нижегородских художников «Черный пруд».

Выставка открыта для посетителей с 3 июня по 17 июля 2022 года







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Фото: архив организаторов