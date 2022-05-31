Нижний Новгород в первой десятке по численности населения в России

По данным ведомства, в регионе проживают 3 миллиона 119 тысяч человек. В 2010 году было — 3,31 миллиона жителей. Получается, за последние 12 лет число нижегородцев сократилась более чем на 100 тысяч человек.

Так, Нижний Новгород находиться на шестой строчке рейтинга. Первая пятерка — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Краснодар.







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