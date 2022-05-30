В Нижнем Новгороде стартует фестиваль «Столица закатов. После заката»

На открытой площадке будут два живых электронно-акустических концерта: live-шоу Азамата Agraba opus1.2 и живое выступление Volen Sentir с пятью музыкантами.

Также, в программе диджей-сеты от друзей и резидентов лейбла, которые будут крутить пластинки из артобуса. В программе: Izhevski, Nikola Melnikov, Samir Kuliev.

Билеты можно приобрести по ссылке.







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Фото: Нижний 800