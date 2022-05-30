Стала известна, утвержденная схема движения по новой развязке на Циолковского

В Нижнем Новгороде утвердили схему движения по новой развязке на улице Циолковского. Нижегородцам рекомендуют обращать внимание на установленные на развязке дорожные знаки. Позже опубликуют схему движения для общественного транспорта.
Отмечается, что развязка спроектирована так, чтобы устранить уже существующие транспортные проблемы. Кроме того, в планах, исключить пересечения в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными и трамвайными путями.
Со стороны Светлоярского озера создана разворотная петля для съезда на улицу Станиславского. Для поворота на улицу Федосеенко и улицу Культуры необходимо заранее перестроиться в крайнюю правую полосу.
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