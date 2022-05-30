Стала известна, утвержденная схема движения по новой развязке на Циолковского

Отмечается, что развязка спроектирована так, чтобы устранить уже существующие транспортные проблемы. Кроме того, в планах, исключить пересечения в одном уровне автомобильной дороги с железнодорожными и трамвайными путями.

Со стороны Светлоярского озера создана разворотная петля для съезда на улицу Станиславского. Для поворота на улицу Федосеенко и улицу Культуры необходимо заранее перестроиться в крайнюю правую полосу.





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