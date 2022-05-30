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На Рождественской запустят исторический трамвай

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Летом в Нижнем Новгороде начнет курсировать исторический трамвай 1938 года. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

Трамваи с историей есть только в двух городах России — в Нижнем Новгороде и Москве. Сиденья в транспорте сделаны из дерева, салон трамвая освещают лампы накаливания без плафонов, а двери открывают сами пассажиры.

Прокатиться на трамвае нижегородцы и гости города смогут по выходным. В будни его можно будет найти на площади Маркина.



 

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Фото: pexels

 

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