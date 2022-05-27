Экскурсии, лектории, мастер-классы: как пройдет День защиты детей в Заповедных кварталах»

Для юных гостей раскинут «Шатер чудес», где можно читать книги, мечтать и создавать поделки. В это время взрослые смогут пойти на экскурсии или послушать лекции по детско-родительской психологии.

Программа «Семейного дня»:

15:00 – «Шатер чудес: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного

15:00 – «Усадебные игры» – традиционные квартальные забавы в компании с хозяйкой усадьбы

15:00 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» – обзорная экскурсия для взрослых по кварталу

15:30 – «Мам, поиграем? Идеальные родители для дошкольника» – лекция психолога Дарьи Бенга для родителей детей 3-6 лет;

16:30 – «Шатер чудес»: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного

16:30 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» – обзорная экскурсия для взрослых по кварталу

16:30 – «Это всего лишь дети» – лекция психолога Юлии Мансуровой в стиле вредных советов

Пройти регистрацию на мероприятия и узнать подробности участия можно по ссылке.

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Фото: архив организаторов