Экскурсии, лектории, мастер-классы: как пройдет День защиты детей в Заповедных кварталах»

Впервые в «Заповедных кварталах» пройдет День защиты детей. Команда проекта составила программу так, чтобы дети наслаждались играми и мастер-классами, а взрослые отдыхали.
Для юных гостей раскинут «Шатер чудес», где можно читать книги, мечтать и создавать поделки. В это время взрослые смогут пойти на экскурсии или послушать лекции по детско-родительской психологии.
Программа «Семейного дня»:
- 15:00 – «Шатер чудес: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного
- 15:00 – «Усадебные игры» – традиционные квартальные забавы в компании с хозяйкой усадьбы
- 15:00 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» – обзорная экскурсия для взрослых по кварталу
- 15:30 – «Мам, поиграем? Идеальные родители для дошкольника» – лекция психолога Дарьи Бенга для родителей детей 3-6 лет;
- 16:30 – «Шатер чудес»: чтение книг и изготовление поделок по мотивам прочитанного
- 16:30 – «Заповедные кварталы. Первый взгляд» – обзорная экскурсия для взрослых по кварталу
- 16:30 – «Это всего лишь дети» – лекция психолога Юлии Мансуровой в стиле вредных советов
Пройти регистрацию на мероприятия и узнать подробности участия можно по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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