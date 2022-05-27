Стала известна схема продления метро до станции «Сенной»

Так, тоннель от площади Горького пройдет до площади Свободы. Там построят пересадочную станцию с подземными вестибюлями, техническими помещениями, вентиляционными киосками и переходами. Станцию будут строить в открытом котловане на участке вдоль улицы Максима Горького от Ошарской до пересечения с Варварской.

От пересадочной станции тоннель в сторону Сенной проложат дальше под улицей Максима Горького, на пересечении с Ковалихинской он выйдет на улицу Белинского, а затем повернет на Большую Печерскую. Станционный комплекс «Сенная» разместится на участке вдоль улицы Большой Печерской между Сеченова и Ковровской.

Работы завершат до декабря 2025 года.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels



