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Стала известна схема продления метро до станции «Сенной»

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В Нижнем Новгороде опубликовали схему продления метро до станции «Сенная». Соответствующие материалы размещены на сайте городской администрации.

 

Так, тоннель от площади Горького пройдет до площади Свободы. Там построят пересадочную станцию с подземными вестибюлями, техническими помещениями, вентиляционными киосками и переходами. Станцию будут строить в открытом котловане на участке вдоль улицы Максима Горького от Ошарской до пересечения с Варварской.

От пересадочной станции тоннель в сторону Сенной проложат дальше под улицей Максима Горького, на пересечении с Ковалихинской он выйдет на улицу Белинского, а затем повернет на Большую Печерскую. Станционный комплекс «Сенная» разместится на участке вдоль улицы Большой Печерской между Сеченова и Ковровской.

Работы завершат до декабря 2025 года.


 

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Фото: pexels


 

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