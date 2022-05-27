Уникальное фондохранилище создается во флигеле Усадьбы Рукавишниковых

НГИАМЗ хранит 320 тысяч экспонатов, в их числе – особо ценные предметы из фарфора, стекла и драгоценных металлов.

«В наших фондах много богатств, в первую очередь нужно показывать зрителям невероятной красоты коллекцию фарфора и стекла. На создание современного фондохранилища с открытым хранением из регионального бюджета выделено более 80 миллионов рублей. После завершения реставрации оживет и сам музейный дворик, где будут проходить небольшие культурные события», — отмечает министр культуры Олег Беркович.

По словам генерального директора НГАМЗа Юрия Филиппова, открытое хранение в музеях — это очень познавательная вещь. Усадьба Рукавишниковых – это единственный дворец в столице Приволжья, который после реставрации флигеля раскроется во всей красоте

Подрядчиком выступает нижегородская реставрационная компания ООО «Фрегат». В рамках контракта выполнят комплексное обновление ОКН: проведение противоаварийных работ, балок и перекрытий, ремонтно-реставрационные работы фасада, кровли и внутренних помещений, а также ремонт инженерных систем.

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Фото: Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области