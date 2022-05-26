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Стало известно, какие нижегородские остановки перенесут из-за строительства метро

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Стало известно, какие «умные остановки» перенесут в Нижнем Новгороде из-за строительства метро. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.

 

Всего в городе планируют перенести семь павильонов, попадающих в зону строительства. В департаменте транспорта рассказали, что это остановки:

  • «Диагностический центр» в сторону площади Свободы
  • «Площадь Свободы» в сторону площади Горького
  • обе остановки «Канатная дорога»
  • «Автостанция Сенная» в сторону Верхних Печер
  • «Улица Донецкая» в обе стороны.

Новые места для остановочных павильонов сейчас ищут исходя из технических возможностей. В планах разместить остановки в шаговой доступности от существующих локаций.

Уже подготовлен расширенный список новых мест для размещения. Итоговый список составят после определения ПАО «Ростелеком» технической возможности установки в конкретных местах и наличия согласования ресурсоснабжающих организаций.


 

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Фото: pexels

 

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