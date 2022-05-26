Стало известно, какие нижегородские остановки перенесут из-за строительства метро

Всего в городе планируют перенести семь павильонов, попадающих в зону строительства. В департаменте транспорта рассказали, что это остановки:

«Диагностический центр» в сторону площади Свободы

«Площадь Свободы» в сторону площади Горького

обе остановки «Канатная дорога»

«Автостанция Сенная» в сторону Верхних Печер

«Улица Донецкая» в обе стороны.

Новые места для остановочных павильонов сейчас ищут исходя из технических возможностей. В планах разместить остановки в шаговой доступности от существующих локаций.

Уже подготовлен расширенный список новых мест для размещения. Итоговый список составят после определения ПАО «Ростелеком» технической возможности установки в конкретных местах и наличия согласования ресурсоснабжающих организаций.





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Фото: pexels