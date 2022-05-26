Стало известно, какие нижегородские остановки перенесут из-за строительства метро

Стало известно, какие «умные остановки» перенесут в Нижнем Новгороде из-за строительства метро. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта.
Всего в городе планируют перенести семь павильонов, попадающих в зону строительства. В департаменте транспорта рассказали, что это остановки:
- «Диагностический центр» в сторону площади Свободы
- «Площадь Свободы» в сторону площади Горького
- обе остановки «Канатная дорога»
- «Автостанция Сенная» в сторону Верхних Печер
- «Улица Донецкая» в обе стороны.
Новые места для остановочных павильонов сейчас ищут исходя из технических возможностей. В планах разместить остановки в шаговой доступности от существующих локаций.
Уже подготовлен расширенный список новых мест для размещения. Итоговый список составят после определения ПАО «Ростелеком» технической возможности установки в конкретных местах и наличия согласования ресурсоснабжающих организаций.
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Фото: pexels
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