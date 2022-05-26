В Нижнем Новгороде снесут два старинных дома. На этот раз из-за строительства метро

В планах снести дома — 66 и 68 на Большой Печерской. На их месте будет вырыт котлован для строящейся подземки. Отмечается, что здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов за счет соседства с ОКН Башкирова и Чардымова.

По словам Анна Давыдовой, представитель УГО ОКН региона при осмотре домов поддержала позицию по их сносу несмотря на действующий нормативно-правовой акт.







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