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В Нижнем Новгороде снесут два старинных дома. На этот раз из-за строительства метро

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Снести два исторических дома планируют в центр Нижнего Новгорода из-за необходимости продлить метро. Об этом сообщает градозащитница Анна Давыдова «Вконтакте».

 

В планах снести дома — 66 и 68 на Большой Печерской. На их месте будет вырыт котлован для строящейся подземки. Отмечается, что здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов за счет соседства с ОКН Башкирова и Чардымова.

По словам Анна Давыдовой, представитель УГО ОКН региона при осмотре домов поддержала позицию по их сносу несмотря на действующий нормативно-правовой акт.



 

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Фото: соцсети

 

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