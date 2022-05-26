На Щелоковском хуторе завершается реставрация дома Павловой

Реставрацию Дома Павловой на Щелоковском хуторе завершат уже летом. Планировка дома уникальна для Нижегородской области, так как под одной крышей находятся жилая и хозяйственная часть. Дом украшен уникальной глухой резьбой.
Так, летом 2022 года предстоит завершить реставрацию полов, закончить работы над кровлей, а затем навести порядок на территории: установить лавочки, оформить пешеходные дорожки.
Кроме того, в этом году планируют завершить реставрацию еще пяти объектов музея-заповедника «Щелоковский хутор». Команда комплекса уже готовит новые экспозиции, выставки и экскурсии, которые откроют интересные факты, выявленные в процессе реставрации.
Также уже семь исторических памятников отреставрированы в музее-заповеднике. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. Первым в 2015 году восстановили колодец — постройку конца XIX века, перенесенную из Городца.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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