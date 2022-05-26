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Стало известно, куда переедет нижегородский культурный центр Terminal

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Культурный центр Terminal переезжает из ЦУМа в новое выставочное пространство — на Красную Слободу. На территории с восьмиметровыми потолками продолжается ремонт.

 

Обновление пространства решили сделать открытым для публики и пригласить всех желающих на экскурсии. Все вырученные деньги пойдут на организацию первой выставки

Первая серия экскурсии пройдет 27, 28 и 29 мая, стоимость 500 рублей. Еще один вариант — индивидуальная прогулка по пространству с бонусами уже после открытия. Стоимость 5000 рублей

Регистрация по ссылке.




 

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