Стало известно, куда переедет нижегородский культурный центр Terminal

Обновление пространства решили сделать открытым для публики и пригласить всех желающих на экскурсии. Все вырученные деньги пойдут на организацию первой выставки

Первая серия экскурсии пройдет 27, 28 и 29 мая, стоимость 500 рублей. Еще один вариант — индивидуальная прогулка по пространству с бонусами уже после открытия. Стоимость 5000 рублей

Регистрация по ссылке.









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