В Нижнем Новгороде благоустроят Бурнаковскую низину

Бурнаковскую низину благоустроят в столице Приволжья. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Во время прямого эфира Юрия Шалабаева житель Московского района спросил о возможном благоустройстве этой территории.
Так, здесь сохранят зеленую природную территорию — вывезут строительный мусор и обеспечат связность с жилыми кварталами. Кроме того, пространство разделят дорожками, приведут в порядок пешеходные мостики и продумают маршрут эко-троп.
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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
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