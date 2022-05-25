В Нижнем Новгороде благоустроят Бурнаковскую низину

Во время прямого эфира Юрия Шалабаева житель Московского района спросил о возможном благоустройстве этой территории.

Так, здесь сохранят зеленую природную территорию — вывезут строительный мусор и обеспечат связность с жилыми кварталами. Кроме того, пространство разделят дорожками, приведут в порядок пешеходные мостики и продумают маршрут эко-троп.







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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева