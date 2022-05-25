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Нижегородский проект «Начало нового единства» признан лучшим в КХЛ

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В 2021 году три ведущих нижегородских клуба — хоккейный «Торпедо», баскетбольный и футбольный «Нижний Новгород» выступили в единой форме. Объединение сопровождалось рекламной кампанией, единой социальной акцией. Так, проект стал первым в категории «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день».

 

В Москве прошел традиционный семинар по маркетингу и коммуникациям для клубов КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ЖХЛ, где выделили лауреатов сезона.

Проект «Начало нового единства» стал первым в категории «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день». Также нижегородское «Торпедо» отметили в номинации «Лучшие социальные проекты в регионе», уже во второй раз. Сейчас были отмечены развитие следж-хоккея в регионе, дружба с «фан-клубом на колесах», благотворительные проекты, мастер-классы от игроков, работа с трудными подростками и другие инициативы.


 

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Фото: Telegram-канал «Горький Нижний»

 

 

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