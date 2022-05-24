Нижегородцы масштабно встретят 200-летие Ярмарки

В 2022 году исполняется 200 лет Нижегородской ярмарке. На обновленной территории пройдет масштабная праздничная программа: ярмарочная торговля, реконструкторы, иммерсивные экскурсии и мэппинг.
Программа стартует 15 июля. В этот день пройдет иммерсивное шоу-открытие от Ильи Авербуха. На 15 площадках на территории Ярмарочной площади покажут театрализованное представление — череду эпизодов о наиболее ярких страницах истории Нижегородской ярмарки.
В течение нескольких выходных здесь пройдут иммерсивные представления. 23–24 июля и 20–21 августа Ярмарка станет площадкой для фестиваля реконструкторов «Приволжский Штандарт». Будет воссоздан нижегородский быт XIX века и жизнь Ярмарки на рубеже веков.
Завершатся праздничные события 25 августа световым шоу на Главном ярмарочном доме от компании dreamlaser.
Программа цикла мероприятий «Нижегородской ярмарке — 200 лет»
- 15 июля — иммерсивное шоу-открытие
- 16–17 июля — иммерсивное шоу
- 23–24 июля и 20–21 августа — фестиваль реконструкторов «Приволжский Штандарт»
- 30–31 июля — фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький Классик»
- 6–7, 13–14 августа — иммерсивное шоу
- 25 августа — церемония закрытия. Световое шоу от dreamlaser
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний800
Комментарии (0)