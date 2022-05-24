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Нижегородцы масштабно встретят 200-летие Ярмарки

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В 2022 году исполняется 200 лет Нижегородской ярмарке. На обновленной территории пройдет масштабная праздничная программа: ярмарочная торговля, реконструкторы, иммерсивные экскурсии и мэппинг.

 

Программа стартует 15 июля. В этот день пройдет иммерсивное шоу-открытие от Ильи Авербуха. На 15 площадках на территории Ярмарочной площади покажут театрализованное представление — череду эпизодов о наиболее ярких страницах истории Нижегородской ярмарки.

В течение нескольких выходных здесь пройдут иммерсивные представления. 23–24 июля и 20–21 августа Ярмарка станет площадкой для фестиваля реконструкторов «Приволжский Штандарт». Будет воссоздан нижегородский быт XIX века и жизнь Ярмарки на рубеже веков.

Завершатся праздничные события 25 августа световым шоу на Главном ярмарочном доме от компании dreamlaser.

Программа цикла мероприятий «Нижегородской ярмарке — 200 лет»

  • 15 июля — иммерсивное шоу-открытие
  • 16–17 июля — иммерсивное шоу
  • 23–24 июля и 20–21 августа — фестиваль реконструкторов «Приволжский Штандарт»
  • 30–31 июля — фестиваль классических автомобилей ГАЗ «Горький Классик»
  • 6–7, 13–14 августа — иммерсивное шоу
  • 25 августа — церемония закрытия. Световое шоу от dreamlaser


 

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Фото: Нижний800

 

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