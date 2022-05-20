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В Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка мира по выездке

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С 8 по 12 июня в конноспортивном комплексе «Пассаж» пройдет этап Кубка мира по выездке. Об этом сообщает министерство спорта региона.

 

Конноспортивный комплекс «Пассаж» проводит главное масштабное спортивное мероприятие сезона.

12 июня с 10:00 до 17:00 в рамках турнира гостей ждет семейный фестиваль «Быть на коне!». Мастер-классы, зона детских развлечений, яркие фотозоны, дегустации и кулинарные угощения.

Напомним, в эти выходные в регионе пройдет благотворительный марафон «Беги, Герой!». Старт забега — у стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке, а трасса охватит самые красивые места города. Будет три дистанции — на 5, 10 и 21,1 километра.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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