В Нижнем Новгороде пройдет этап Кубка мира по выездке

Конноспортивный комплекс «Пассаж» проводит главное масштабное спортивное мероприятие сезона.

12 июня с 10:00 до 17:00 в рамках турнира гостей ждет семейный фестиваль «Быть на коне!». Мастер-классы, зона детских развлечений, яркие фотозоны, дегустации и кулинарные угощения.

Напомним, в эти выходные в регионе пройдет благотворительный марафон «Беги, Герой!». Старт забега — у стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке, а трасса охватит самые красивые места города. Будет три дистанции — на 5, 10 и 21,1 километра.

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Фото: архив пресс-служб