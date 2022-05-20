Цифра дня: почти 80 миллионов потратят на флаги и гербы для нижегородских школ

Нижегородская область потратит 79 миллионов рублей на закупку флагов и гербов РФ для образовательных учреждений. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Марина Зобкова.
76 миллионов выделит федеральный бюджет, еще три — областной. Стоимость каждого комплекта достигнет 90 тысяч рублей. Всего государственную символику планируется приобрести для 875 нижегородских школ.
Напомним, в нижегородских школах праздник последнего звонка пройдет в очном формате. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».
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Фото: pexels
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