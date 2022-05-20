В Нижнем Новгороде отметят День Волги

В 2021 году акция собрала 2,5 тысячи неравнодушных жителей Поволжья. Им удалось собрать 10 тонн мусора.

«Ключевая задача акции — обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», — поделилась София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Экологическая акция стартует в 11:00, место сбора — улица Сибирская, 3 (ресторан «Соляная биржа»). На набережной Волги организуют уборку. На площадке будет работать фуд-зона, планируются развлекательная программа и мастер-классы.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Никита Духник