18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем Новгороде отметят День Волги

Поделиться:

Нижний Новгород станет одним из центров празднования Дня Волги. В этот день пройдет экологическая акция по расчистке берегов. Присоединиться может любой желающий.

 

В 2021 году акция собрала 2,5 тысячи неравнодушных жителей Поволжья. Им удалось собрать 10 тонн мусора.

«Ключевая задача акции — обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», — поделилась София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Экологическая акция стартует в 11:00, место сбора — улица Сибирская, 3 (ресторан «Соляная биржа»). На набережной Волги организуют уборку. На площадке будет работать фуд-зона, планируются развлекательная программа и мастер-классы.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Никита Духник

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: