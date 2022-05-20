В Нижнем Новгороде отметят День Волги

Нижний Новгород станет одним из центров празднования Дня Волги. В этот день пройдет экологическая акция по расчистке берегов. Присоединиться может любой желающий.
В 2021 году акция собрала 2,5 тысячи неравнодушных жителей Поволжья. Им удалось собрать 10 тонн мусора.
«Ключевая задача акции — обратить внимание жителей поволжских городов и всех остальных россиян на чувствительность речной экосистемы к воздействию человека, а также напомнить о важности защиты родной природы», — поделилась София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».
Экологическая акция стартует в 11:00, место сбора — улица Сибирская, 3 (ресторан «Соляная биржа»). На набережной Волги организуют уборку. На площадке будет работать фуд-зона, планируются развлекательная программа и мастер-классы.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
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Фото: Никита Духник
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