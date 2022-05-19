Театрализованная прогулка, иммерсивное чаепитие: как пройдет «Ночь музеев» в Заповедных кварталах

Так, в прошлые столетия владельцы усадеб часто устраивали вечера, варили варенье и вели разговоры о жизни за чашечкой чая. Заповедные кварталы возрождают традиции.

В субботу, 21 мая, с 19.00 и до поздней ночи нижегородцев и гостей города ждут экскурсии и ночное чаепитие при свечах.

Программа экскурсий:

19.00 — обзорная экскурсия с Еленой Репиной «Заповедный квартал. Первый взгляд»

20.00 — прогулка с художницей Леной Лисицей «Стрит-арт. Символы. История»

21.00 — атмосферная театрализованная прогулка с Еленой Репиной «НЕбронзовый Горький»

22.00 — ночное иммерсивное чаепитие при свечах с погружением в историю и угощениями вместе с экскурсоводом Антоном Шапко в усадебном саду. Подойдет для любителей сладостей и неспешного общения за большим столом

Подробности и предварительная запись на программы здесь.









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Фото: архив организаторов