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На зданиях Верхневолжской набережной появится подсветка

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Архитектурно-художественную подсветку установят в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Нижегородского района Илья Лагутин.

 

автор фото — Дима Четыре

Напомним, к юбилею города подсветка появилась на Нижневолжской набережной, улицах Большой Покровской и Рождественской.

В этом году ее установят на зданиях 1 и 2/8 по улице Минина, Нижегородского хорового колледжа и доме 2 по улице Ульянова.

«В прошлом году здесь уже были подсвечены выставочный комплекс, НГПУ им. Козьмы Минина, Гимназия № 1 и жилой дом № 6 на пл. Минина. Тем самым, скоро по всему периметру нашей центральной площади появится архитектурно-художественная подсветка», — добавил Лагутин.

Кроме того, лампочки подсветят архитектурные элементы домов № 3, 5, 7, 9/18 по Ивановскому съезду, № 11 (Чайная «Столбы»), № 18 по улице Кожевенной, дома № 10 в переулке Кожевенном и дома № 5 в переулке Рыбном. Кроме того, подсветка появится на домах 1 и 2 на площади Горького.

 

 

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