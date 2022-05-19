Стало известно, когда перекроют два участка трассы М-7 «Волга»

Так, с 23:40 до 0:40 приостановят движение на 385-м километре у кордона Лесной. Объехать участок можно через Володарск и Дзержинск с выходами на М-7.

Кроме того, проезд транспорта на 358-м километре у поселка Новосмолинского ограничат с 02:00 до 2:40. Закрытую территорию можно объехать через Ильиногорск и Володарск с выходами на М-7 «Волга».

Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее с учетом перекрытых участков.







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Фото: pexels