В Нижнем Новгороде резко похолодает. Ощущаться будет до +4

В Нижнем Новгороде ожидается резкое падение температуры воздуха. В город вернутся дожди.
автор фото — Дима Четыре
В четверг, 19 мая, в столице Приволжья будет пасмурно и прохладно. Столбики термометра покажут до + 8 утром и до + 10 днем. Ощущаться будет до + 4.
Кроме того, целый день в городе будет дождливо, а небо будет затянуто тучами. Скорость северо-западного ветра достигнет 5 метров в секунду.
Наступление тепла в скором времени не прогнозируется.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)