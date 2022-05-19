В Нижнем Новгороде резко похолодает. Ощущаться будет до +4

В четверг, 19 мая, в столице Приволжья будет пасмурно и прохладно. Столбики термометра покажут до + 8 утром и до + 10 днем. Ощущаться будет до + 4.

Кроме того, целый день в городе будет дождливо, а небо будет затянуто тучами. Скорость северо-западного ветра достигнет 5 метров в секунду.

Наступление тепла в скором времени не прогнозируется.

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