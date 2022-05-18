Проезд под Бурнаковским виадуком перекроют до 5 июля

График производства работ рассчитан на круглосуточную работу и предусматривает замену участка трубопровода большого диаметра. Работы будут вестись до 5 июля.

«Участок очень сложный, ответственный. От его надежности зависит качество теплоснабжения тысяч нижегородцев и безопасность транспорта, — отметил заместитель генерального директора по развитию и строительству АО «Теплоэнерго» Дмитрий Яшин.

Работы проводят на участке, который подает тепло и горячую воду в 218 многоквартирных жилых домов, 10 детских садов и пять школ. Его протяженность составляет 130 метров.

Объехать зону производства работ водители смогут по прилегающим улицам в соответствии со схемой и по суженным полосам.







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