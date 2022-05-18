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Серия паблик-токов с рестораторами пройдет в Mama Huhu

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Уже завтра, 19 мая, в Mama Huhu пройдет серия паблик-токов о ресторанной сфере. Эксперты расскажут о суперсиле гастрономического сообщества и о работе в кризисное время.

 

Сейчас рестораны становятся важным местом с эмоциональной точки зрения. Здесь люди поддерживают связь с прежним лайфстайлом, встречаются с друзьями и подпитываются поддержкой. Эксперты расскажут, что еще мы можно сделать, чтобы быть полезными для людей и в чем суперсила ресторанного сообщества.

В четверг, 19 мая в 19:00 будем говорить о поддержке во время общего эмоционального кризиса. Поделимся опытом решения проблем в реальном времени.

Спикеры:

  • Наталья Курылева — основательница ресторана Terrapia и соосновательница проекта MAMA HUHU;
  • Екатерина Груздева — арт-директор SALUT&CO;
  • Михаил Петров — руководитель кафе «Молодость».

Вход по депозиту — 350 рублей, забронировать место можно по телефону 413 11 22.



 

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