Серия паблик-токов с рестораторами пройдет в Mama Huhu

Уже завтра, 19 мая, в Mama Huhu пройдет серия паблик-токов о ресторанной сфере. Эксперты расскажут о суперсиле гастрономического сообщества и о работе в кризисное время.
Сейчас рестораны становятся важным местом с эмоциональной точки зрения. Здесь люди поддерживают связь с прежним лайфстайлом, встречаются с друзьями и подпитываются поддержкой. Эксперты расскажут, что еще мы можно сделать, чтобы быть полезными для людей и в чем суперсила ресторанного сообщества.
В четверг, 19 мая в 19:00 будем говорить о поддержке во время общего эмоционального кризиса. Поделимся опытом решения проблем в реальном времени.
Спикеры:
- Наталья Курылева — основательница ресторана Terrapia и соосновательница проекта MAMA HUHU;
- Екатерина Груздева — арт-директор SALUT&CO;
- Михаил Петров — руководитель кафе «Молодость».
Вход по депозиту — 350 рублей, забронировать место можно по телефону 413 11 22.
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